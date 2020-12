Maria Elena Boschi sulla fine del Conte bis: "Spero di no, temo di sì" (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte”. Maria Elena Boschi oppone un no insindacabile alla governance studiata da Giuseppe Conte per gestire i soldi del Recovery Fund. In un’intervista al Corriere della Sera l’ex ministra non esclude una rottura, ma esclude che la responsabilità sia di Italia Viva: “Spero di no, ma temo di sì” replica in relazione alla possibilità di interruzione dell’esperienza del Conte Bis. “Non stiamo alzando i toni, noi: siamo in presenza di un fatto gravissimo. Non è possibile che il premier sostituisca il Governo con una task force, i Servizi segreti con una fondazione, le sedute parlamentari con le dirette Facebook. Sono mesi che chiediamo una discussione parlamentare e scopriamo oggi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a”.oppone un no insindacabile alla governance studiata da Giuseppeper gestire i soldi del Recovery Fund. In un’intervista al Corriere della Sera l’ex ministra non esclude una rottura, ma esclude che la responsabilità sia di Italia Viva: “di no, madi sì” replica in relazione alla possibilità di interruzione dell’esperienza delBis. “Non stiamo alzando i toni, noi: siamo in presenza di un fatto gravissimo. Non è possibile che il premier sostituisca il Governo con una task force, i Servizi segreti con una fondazione, le sedute parlamentari con le dirette Facebook. Sono mesi che chiediamo una discussione parlamentare e scopriamo oggi ...

