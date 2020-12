Maltempo, sopralluogo a Pordenone di Riccardi e Fedriga: “Il sistema ha retto bene” (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel corso dell’ispezione, compiuta lungo il corso del Tagliamento, del Meduna e del Cellina, i vertici della Regione hanno incontrato i sindaci di Pordenone Alessando Ciriani, di Pasiano di Pordenone Edi Piccinin, di Latisana Daniele Galizio e di Prata di Pordenone Dorino Favot. Fedriga ha spiegato che «negli ultimi due anni, attraverso il coordinamento della Protezione civile, in Friuli Venezia Giulia sono stati rapidamente realizzati interventi a tutela della popolazione e del territorio attraverso un modello efficiente e funzionale. Ora il nostro obiettivo è mettere in sicurezza l’intero territorio, quindi la Regione intende proseguire con decisione sulla base del modello operativo adottato, che ha consentito di dare risposte concrete alle reali necessità dei cittadini». Facendo il punto della situazione il ... Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel corso dell’ispezione, compiuta lungo il corso del Tagliamento, del Meduna e del Cellina, i vertici della Regione hanno incontrato i sindaci diAlessando Ciriani, di Pasiano diEdi Piccinin, di Latisana Daniele Galizio e di Prata diDorino Favot.ha spiegato che «negli ultimi due anni, attraverso il coordinamento della Protezione civile, in Friuli Venezia Giulia sono stati rapidamente realizzati interventi a tutela della popolazione e del territorio attraverso un modello efficiente e funzionale. Ora il nostro obiettivo è mettere in sicurezza l’intero territorio, quindi la Regione intende proseguire con decisione sulla base del modello operativo adottato, che ha consentito di dare risposte concrete alle reali necessità dei cittadini». Facendo il punto della situazione il ...

