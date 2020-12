Camion Ama cade dalla rampa e un operaio resta ferito: avviata un’indagine (Di martedì 8 dicembre 2020) Un operaio Ama è rimasto ferito, nel pomeriggio di ieri 7 dicembre, quando qualcosa, durante lo scarico dei rifiuti dal Camion, è andato storto: il compattatore è caduto dalla rampa per alcuni metri. E’ successo nel centro di conferimento dei rifiuti Ama di Malagrotta. Secondo le prime indiscrezioni l’azienda avrebbe già avviato un’indagine interna per capire cosa non abbia funzionato. Fortunatamente i due operatori che sono rimasti coinvolti nell’incidente sono riusciti a salvarsi, lanciandosi dal mezzo prima che questo cadesse. Uno di loro sarebbe rimasto lievemente ferito, ma prontamente portato al pronto soccorso, le sue condizioni non sembrerebbero gravi. “Siamo molto dispiaciuti per l’incidente avvenuto oggi nell’impianto di Malagrotta. Poteva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) UnAma è rimasto, nel pomeriggio di ieri 7 dicembre, quando qualcosa, durante lo scarico dei rifiuti dal, è andato storto: il compattatore è cadutoper alcuni metri. E’ successo nel centro di conferimento dei rifiuti Ama di Malagrotta. Secondo le prime indiscrezioni l’azienda avrebbe già avviatointerna per capire cosa non abbia funzionato. Fortunatamente i due operatori che sono rimasti coinvolti nell’incidente sono riusciti a salvarsi, lanciandosi dal mezzo prima che questosse. Uno di loro sarebbe rimasto lievemente, ma prontamente portato al pronto soccorso, le sue condizioni non sembrerebbero gravi. “Siamo molto dispiaciuti per l’incidente avvenuto oggi nell’impianto di Malagrotta. Poteva ...

