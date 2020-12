Balotelli, da 6 milioni a 400 mila euro. Il crollo dell'ingaggio in soli 6 anni (Di martedì 8 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli'...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Balotelli da 6 milioni a 400 mila. Il crollo dell’ingaggio in soli 6 anni @acmonza #calciomercato - Gazzetta_it : #Balotelli da 6 milioni a 400 mila. Il crollo dell’ingaggio in soli 6 anni @acmonza #calciomercato - fisco24_info : La busta paga in discesa di Balotelli, al Monza per 400mila euro: Al Liverpool l’ingaggio più alto della sua carrie… - NanniCobretti : Si può mettere 'Balotelli ceduto per 35 milioni' come uno degli affari più spettacolari dell'Inter degli ultimi 20… - MrCiambella : Parliamoci chiaro. Il Monza con Balotelli svincolato cerca di rimediare a un clamoroso errore commesso in sede di m… -