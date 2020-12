Scatta l'allarme jihadista in vista del Natale: terroristi pronti a colpire in Europa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mauro Indelicato Francia, Germania e Gran Bretagna maggiormente nel mirino delle cellule jihadiste, allerta molto alta anche in Italia Le vacanze di Natale saranno contrassegnato quest'anno dall'emergenza coronavirus e dalle limitazioni anti contagio. Le festività però saranno immuni dall'emergenza terrorismo? Difficile da sapere. Gli estremisti islamici sono ben consapevoli del fatto che colpire in questo periodo dell'anno garantisce maggiore esposizione mediatica. Lo ricordano molto bene a Berlino, dove nel dicembre 2016 il tunisino Anis Amri si è lanciato con un furgone contro la folla presente in uno dei tradizionali mercatini di Natale della capitale tedesca. I servizi segreti del vecchio continente sono quindi in allerta. Anche perché da ottobre in poi il terrorismo di matrice islamista è tornato pesantemente a ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mauro Indelicato Francia, Germania e Gran Bretagna maggiormente nel mirino delle cellule jihadiste, allerta molto alta anche in Italia Le vacanze disaranno contrassegnato quest'anno dall'emergenza coronavirus e dalle limitazioni anti contagio. Le festività però saranno immuni dall'emergenza terrorismo? Difficile da sapere. Gli estremisti islamici sono ben consapevoli del fatto chein questo periodo dell'anno garantisce maggiore esposizione mediatica. Lo ricordano molto bene a Berlino, dove nel dicembre 2016 il tunisino Anis Amri si è lanciato con un furgone contro la folla presente in uno dei tradizionali mercatini didella capitale tedesca. I servizi segreti del vecchio continente sono quindi in allerta. Anche perché da ottobre in poi il terrorismo di matrice islamista è tornato pesantemente a ...

Ultime Notizie dalla rete : Scatta allarme Superstrada, quel viadotto adesso fa paura: scatta l'allarme ciociariaoggi.it Pecore e capre sbranate dai lupi anche nelle corti private: scatta l'allarme

BELVEDERE OSTRENSE - Allarme a Belvedere Ostrense e nel comprensorio dove nei giorni scorsisi sono verificati alcuni episodi di capre e pecore sbranate dai lupi. Gli attacchi dei lupi si ...

Cairo, la neve stoppa l'ambulanza veterinaria: la Protezione civile riporta al canile il cagnolino uscito dalla clinica (FOTO)

La strada è poco praticabile causa neve. L'ambulanza veterinaria fatica nel raggiungere il canile. Serve un mezzo 4x4 per riportare nella struttura un cagnolino dimesso dalla clinica. Ecco allora scat ...

