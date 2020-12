Nasce ‘Regala Fiumicino’: la nuova campagna in favore delle imprese locali (Di lunedì 7 dicembre 2020) “La crisi che stiamo attraversando ha due aspetti drammatici: quello sanitario e quello economico”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. “Come contro la diffusione del virus, anche in campo economico ognuno di noi può fare la propria parte – prosegue Antonelli -. Per questo lanciamo oggi la campagna #RegalaFiumicino che ha lo socpo di incentivare le nostre cittadine e i nostri cittadini ad acquistare in città, sia che si parli di regali, sia di generi alimentari, sia di scegliere dove pranzare durante le feste”. “Cinque card per i social, ognuna per un comparto specifico – spiega l’assessora -. Perché la nostra città ha molte eccellenze in diversi settori ed è nostro compito valorizzarle e sostenerle, specialmente in un momento difficile come questo”. “La pesca, l’agricoltura, la ristorazione, il commercio, la piccola e media impresa sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) “La crisi che stiamo attraversando ha due aspetti drammatici: quello sanitario e quello economico”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. “Come contro la diffusione del virus, anche in campo economico ognuno di noi può fare la propria parte – prosegue Antonelli -. Per questo lanciamo oggi la#RegalaFiumicino che ha lo socpo di incentivare le nostre cittadine e i nostri cittadini ad acquistare in città, sia che si parli di regali, sia di generi alimentari, sia di scegliere dove pranzare durante le feste”. “Cinque card per i social, ognuna per un comparto specifico – spiega l’assessora -. Perché la nostra città ha molte eccellenze in diversi settori ed è nostro compito valorizzarle e sostenerle, specialmente in un momento difficile come questo”. “La pesca, l’agricoltura, la ristorazione, il commercio, la piccola e media impresa sono ...

