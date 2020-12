Mes, Di Maio: «Chi vuole dividere il Movimento 5 Stelle vuole fare cadere Conte» (Di lunedì 7 dicembre 2020) «Mercoledì 9 dicembre il Parlamento NON voterà sull’accesso al Mes, ma voterà una risoluzione, un indirizzo da consegnare al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Chi sta provando a dividerci su questo tema, agisce con l’intento di far cadere Conte e il Governo per mettere le mani sui miliardi del recovery fund. Noi ovviamente non glielo permetteremo». Nell’affaire Mes interviene in serata l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. «La riforma del Mes non c’entra nulla con l’attivazione del Mes. Il Mes è attivabile sempre, anche ora, al di là della riforma. Chi dice il contrario, vi sta mentendo. Con il Movimento 5 Stelle al Governo nessun tipo di Mes entrerà mai in Italia, perché consideriamo lo strumento inadeguato. È un ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) «Mercoledì 9 dicembre il Parlamento NON voterà sull’accesso al Mes, ma voterà una risoluzione, un indirizzo da consegnare al Presidente del Consiglio Giuseppe. Chi sta provando a dividerci su questo tema, agisce con l’intento di fare il Governo per mettere le mani sui miliardi del recovery fund. Noi ovviamente non glielo permetteremo». Nell’affaire Mes interviene in serata l’ex capo politico delLuigi Di. «La riforma del Mes non c’entra nulla con l’attivazione del Mes. Il Mes è attivabile sempre, anche ora, al di là della riforma. Chi dice il contrario, vi sta mentendo. Con ilal Governo nessun tipo di Mes entrerà mai in Italia, perché consideriamo lo strumento inadeguato. È un ...

