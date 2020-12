Il rinvio di Udine? Energie risparmiate In Olanda è decisiva

tuttoatalanta : Il rinvio della sfida di Udine è una mezza benedizione. Testa all’Ajax per il passaggio del turno… - sportskwkm : Il calcio di inizio del match delle 15 tra Udinese e Atalanta è stato posticipato di trenta. - infoitsport : Atalanta, allenamento a Udine dopo il rinvio del match. In serata il rientro a Bergamo - ColucciLc : RT @sportli26181512: Serie A, ufficiale il rinvio della gara tra Udinese e Atalanta: il comunicato della lega: A causa dell'incessante piog… - sportli26181512 : Serie A, ufficiale il rinvio della gara tra Udinese e Atalanta: il comunicato della lega: A causa dell'incessante p… -

Ultime Notizie dalla rete : rinvio Udine

TUTTO mercato WEB

ROMA. – Sferzata dal maltempo da nord a sud, per i vortici ciclonici sospinti da correnti polari che hanno portato neve e pioggia, l’Italia in diverse zone è andata sott’acqua e i fiumi sono sorveglia ...Sferzata dal maltempo da nord a sud, per i vortici ciclonici sospinti da correnti polari che hanno portato neve e pioggia, l'Italia in diverse zone è andata sott'acqua e i fiumi ...