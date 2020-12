Egitto, Ong: prolungata di 45 giorni la custodia per Patrick Zaki (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altri 45 giorni di custodia per Patrick Zaki. Lo ha stabilito una corte antiterrorismo del Cairo domenica, secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altri 45diper. Lo ha stabilito una corte antiterrorismo del Cairo domenica, secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, ...

amnestyitalia : #Francia Macron riceve Al-Sisi nel picco della repressione: 17 Ong chiedono alla Francia di porre fine al sostegno… - amnestyitalia : ?? Ultim’ora #Egitto Sembra che Basher, Karim e Gasser, membri dell’Ong con cui collaborava Zaki, potrebbero essere… - Corriere : L’Egitto scarcera i colleghi di Zaki. Solo lo studente resta in carcere - zazoomblog : Egitto Ong: prolungata di 45 giorni la custodia per Zaki - #Egitto #prolungata #giorni #custodia - marijoa64 : RT @Massimi47715989: Ong, prolungata di 45 giorni custodia per Zaki - Emilia-Romagna - -