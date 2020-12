Amici 2020, chi è Deddy: il nuovo cantante scelto da Rudy Zerbi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Entrato grazie alla sfida Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, è uno dei concorrenti di questa ventesima edizione di ‘Amici’. È stato scelto da Rudy Zerbi dopo averlo fatto sfidare con uno degli alunni di Arisa, Giulio Musca. Quest’ultimo è stato sconfitto e Deddy è riuscito così ad entrare nel programma Mediaset di Mara De Filippi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) Deddy non sarà l’unico ad entrare con questa nuova modalità di quest’anno. Nel mentre che gli studenti seguono le lezioni di canto o di ballo, i loro insegnanti sono impegnati a visionare altri casting e quindi nuovi concorrenti che potrebbero sostituire quelli attuali. Finora, oltre alla sfida ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Entrato grazie alla sfida, nome d’arte di Dennis Rizzi, è uno dei concorrenti di questa ventesima edizione di ‘’. È statodadopo averlo fatto sfidare con uno degli alunni di Arisa, Giulio Musca. Quest’ultimo è stato sconfitto eè riuscito così ad entrare nel programma Mediaset di Mara De Filippi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale)non sarà l’unico ad entrare con questa nuova modalità di quest’anno. Nel mentre che gli studenti seguono le lezioni di canto o di ballo, i loro insegnanti sono impegnati a visionare altri casting e quindi nuovi concorrenti che potrebbero sostituire quelli attuali. Finora, oltre alla sfida ...

Corriere : ?? Familiari o amici soli, genitori che non sono autosufficienti, parenti che lavorano o studiano all’estero: tutto… - lorepregliasco : L'articolo da leggere oggi è questo. È tradotto in italiano, quindi potete anche mandarlo a amici e colleghi. Che… - Alfaitalia : RT @Stile_AlfaRomeo: NEW POST ON THE BLOG Giornata Nazionale del Veicolo d'epoca / HISTORIC DAY - ASI - in coll. con il TV AUTOSTORICHE - 2… - grtklcsr : aver cambiato amici e compagnia alla fine della quarantena di inizio 2020 mi ha migliorato la vita. grazie - michela_desanti : RT @aibipres: #ilBELLOchefaBENE Da 7 .12 fino al 22 .12 asta fin oggetti preziosi donati da grandi nomi della moda, arte, sport, musica e… -