Virtus Bologna-Dinamo Sassari oggi | orario | tv | streaming | programma Serie A basket

Il grande ritorno in Italia di Marco Belinelli è il tema principale della sfida di alta classifica tra Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari, match chiave del decimo turno di una Serie A che va a riaccogliere uno dei grandi nomi che ha lanciato verso l'élite mondiale. Una sfida, quella tra Bologna e Sassari, che mette di fronte buona parte del meglio che può offrire oggi la pallacanestro italiana: da una parte, oltre a Belinelli, il talento di Milos Teodosic, la prestanza dei lunghi bianconeri e il valido backcourt nel quale tornerà Awudu Abas, dall'altra l'ordine di Marco Spissu, le meraviglie tecniche di Miro Bilan e le infinite risorse cui può attingere Gianmarco Pozzecco. Paradossalmente, fino a oggi il parquet amico è stato il ...

