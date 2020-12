Se pensate che Hemingway si sia appartato in un campo di Bollate, dovreste leggere questo (Di domenica 6 dicembre 2020) In questi giorni ci siamo imbattuti più volte in una targa che parla di Ernest Hemingway in un campo di Bollate. Il testo del tributo recita: «In questi campi, nel 1918, lontano da occhi indiscreti, Ernest Hemingway si appartò con una giovane donna di Bollate». Si tratta di un’immagine che ha un successo clamoroso e che, ciclicamente, torna a far parlare di sé sui social network, dove tutto si crea e si ricrea anche a distanza di tempo. Ma se siete stati tra quelli che, più o meno acriticamente, hanno condiviso questa immagine, ci sono alcune cose che dovreste sapere. LEGGI ANCHE > La corsa ai tornelli per ricordare il ragionier Fantozzi Targa Hemingway, l’intervista all’autore L’artista internazionale Francesco Fossati ha realizzato la targa nel 2016, parte di un ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 6 dicembre 2020) In questi giorni ci siamo imbattuti più volte in una targa che parla di Ernestin undi. Il testo del tributo recita: «In questi campi, nel 1918, lontano da occhi indiscreti, Ernestsi appartò con una giovane donna di». Si tratta di un’immagine che ha un successo clamoroso e che, ciclicamente, torna a far parlare di sé sui social network, dove tutto si crea e si ricrea anche a distanza di tempo. Ma se siete stati tra quelli che, più o meno acriticamente, hanno condiviso questa immagine, ci sono alcune cose chesapere. LEGGI ANCHE > La corsa ai tornelli per ricordare il ragionier Fantozzi Targa, l’intervista all’autore L’artista internazionale Francesco Fossati ha realizzato la targa nel 2016, parte di un ...

Mov5Stelle : E se per una volta, invece che sovraccaricare di tasse la classe media che sta lentamente scomparendo, si procedess… - trash_italiano : Pensate che triste vita se Cristiano non avesse fatto il GFVIP2, non avremmo mai scoperto il suo potenziale trash. #GFVIP - LCuccarini : È appena finita la puntata: vi è piaciuta? Che ne pensate dei ragazzi? A proposito: buon compleanno, Maria??… - Avdoreneil : Veramente pensate che Francesco possa allontanarsi da Tommaso? Allora non avete capito niente della loro amicizia #gfvip - Deborah_Juve : RT @neodie: Ma voi ci pensate a quando ci alzavamo la mattina il sonno l’ansia per l’interrogazione/compito in classe il freddo oh no sono… -

Ultime Notizie dalla rete : pensate che Rwm, gli antimilitaristi: "Formaggi al posto di bombe". Che ne pensate? - L L'Unione Sarda Mauro Corona cacciato da Cartabianca, la verità di Bianca Berlinguer: io mortificata dalla Rai

Un rapporto di amore e odio, che garantisce anche buoni ascolti. Finito con un incidente che ne ha aperti altri. Parliamo di quello tra Bianca ...

Dati di Leonardo rubati, troppi punti che non quadrano

Ma come è potuto accadere che Leonardo abbia potuto subire per due anni un tale furto? E perché si sa solo ora, in una fase delicata per la nostra cyber? Certo l'evento spinge per una riforma dell'int ...

Un rapporto di amore e odio, che garantisce anche buoni ascolti. Finito con un incidente che ne ha aperti altri. Parliamo di quello tra Bianca ...Ma come è potuto accadere che Leonardo abbia potuto subire per due anni un tale furto? E perché si sa solo ora, in una fase delicata per la nostra cyber? Certo l'evento spinge per una riforma dell'int ...