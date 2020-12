Renault - De Meo | La situazione è seria | dovrò prendere decisioni difficili

Leggi su quattroruote

(Di domenica 6 dicembre 2020) Lasi trova in unache impone al management di: è questo il quadro delineato dal neo amministratore delegato, Luca De Meo, durante la sua prima apparizione pubblica su un'emittente televisiva italiana da quando ha assunto il timone della Casa della Losanga. "Ladellaè difficile: il primo semestre del 2020 è stato il periodo peggiore nella storia dell'azienda con una perdita di oltre 7 miliardi di euro. Adesso stiamo vivendo un momento tranquillo ma siamo ancora in cammino e devonon facili che avranno impatto sulla vita della gente, ha affermato il manager italiano in un intervento al programma 'Omnibus' di La7. Nessuno a casa. ...