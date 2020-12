L'Outlet di Vicolungo apre anche nel fine settimana: ecco perchè (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Outlet di Vicolungo può aprire anche nel fine settimana. A differenza dei centri commerciali, che nel week end devono rimanere chiusi secondo gli ultimi Dpcm per il contenimento della pandemia, il ... Leggi su novaratoday (Di domenica 6 dicembre 2020) L'dipuò aprirenel. A differenza dei centri commerciali, che nel week end devono rimanere chiusi secondo gli ultimi Dpcm per il contenimento della pandemia, il ...

mimmoz01 : @HuffPostItalia ma 'unico' cosa vuol dire per voi? già nel sottotitolo vi smentite da soli: 'C’è solo un’altra real… - Laura46708341 : Il parco commerciale sito in Piemonte, Vicolungo the style outlet attualmente in zona arancione, con dpcm che lo im… - StampaNovara : “Negozi in linea diretta”, l’Outlet di Vicolungo contatta i clienti al telefono o via web - Freedomtripita1 : Neinver, player leader in Europa nel segmento outlet, lancia in Italia per i centri di Vicolungo e Castel Guelfo Th… - LaStampa : Da lunedì il Piemonte è zona arancione e le vetrine del centro commerciale di Vicolungo si sono rialzate. -

Ultime Notizie dalla rete : Outlet Vicolungo L'Outlet di Vicolungo apre anche nel fine settimana: ecco perchè NovaraToday Brugnato unico outlet aperto: "Siamo come centro storico"

Shopinn alle Cinque Terre: "Da noi nessun cancello e strada pubblica". C’è solo un’altra realtà in Italia che ha le stesse caratteristiche: l’outlet Vicolungo in provincia di Novara ...

“Negozi in linea diretta”, l’Outlet di Vicolungo contatta i clienti al telefono o via web

L'outlet di Vicolungo lancia il programma «Negozi in linea diretta». L'iniziativa consente alle boutique del centro di stabilire un contatto diretto con i propri clienti tramite telefono, e-mail o Wha ...

Shopinn alle Cinque Terre: "Da noi nessun cancello e strada pubblica". C'è solo un'altra realtà in Italia che ha le stesse caratteristiche: l'outlet Vicolungo in provincia di Novara ...