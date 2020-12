LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti DIRETTA: Wierer e Vittozzi puntano sul poligono per la rimonta (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 L’Italia oggi ha già ottenuto un incoraggiante quinto posto nella staffetta maschile con Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch. 14.57 Le altre due italiane in gara sono Irene Lardschneider (46ma a 2’03”) e Federica Sanfilippo (50ma a 2’11”). 14.53 Salvo miracoli, oggi il podio sembra fuori portata per l’Italia. Lisa Vittozzi partirà per 21ma a 1’28”, Dorothea Wierer 28ma a 1’38”: per entrambe la parola d’ordine sarà sbagliare il meno possibile al poligono, sperando di recuperare diverse posizioni, magari fino alla top10. Non sarà semplice, perché entrambe le azzurre sono distanti dalla forma migliore. 14.52 Pienamente in corsa per il podio anche Roeiseland (+34?), Herrmann e Davidova (entrambe a 48?), Alimbekava (+50?) ed Eckhoff ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 L’Italia oggi ha già ottenuto un incoraggiante quinto posto nella staffetta maschile con Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch. 14.57 Le altre due italiane in gara sono Irene Lardschneider (46ma a 2’03”) e Federica Sanfilippo (50ma a 2’11”). 14.53 Salvo miracoli, oggi il podio sembra fuori portata per l’Italia. Lisapartirà per 21ma a 1’28”, Dorothea28ma a 1’38”: per entrambe la parola d’ordine sarà sbagliare il meno possibile al, sperando di recuperare diverse posizioni, magari fino alla top10. Non sarà semplice, perché entrambe le azzurre sono distanti dalla forma migliore. 14.52 Pienamente in corsa per il podio anche Roeiseland (+34?), Herrmann e Davidova (entrambe a 48?), Alimbekava (+50?) ed Eckhoff ...

