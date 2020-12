Leonardo, dipendente-hacker I dati segreti ora sono spariti (Di domenica 6 dicembre 2020) Luca Fazzo Arrestato un interinale: grazie a un malware aveva violato 33 postazioni. Ai domiciliari pure un manager Se c'era un'azienda italiana dove non doveva succedere, era proprio Leonardo: e non solo perché dentro i cervelli elettronici della ex Finmeccanica c'è oggi il più alto concentrato di tecnologia strategica del paese, ma anche perché della cybersicurezza l'azienda presieduta dall'ex superspia Luciano Carta ha fatto vanto e business. Invece una quantità incalcolabile di segreti industriali ha lasciato nel corso di due anni il sistema informatico di Leonardo per destinazione sconosciuta. Trentatré postazioni violate, tutte nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Che fine abbiano fatto i dieci gigabyte succhiati dai segreti dell'azienda ancora non si sa. Per mesi, dopo la scoperta del buco, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Luca Fazzo Arrestato un interinale: grazie a un malware aveva violato 33 postazioni. Ai domiciliari pure un manager Se c'era un'azienda italiana dove non doveva succedere, era proprio: e non solo perché dentro i cervelli elettronici della ex Finmeccanica c'è oggi il più alto concentrato di tecnologia strategica del paese, ma anche perché della cybersicurezza l'azienda presieduta dall'ex superspia Luciano Carta ha fatto vanto e business. Invece una quantità incalcolabile diindustriali ha lasciato nel corso di due anni il sistema informatico diper destinazione sconosciuta. Trentatré postazioni violate, tutte nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Che fine abbiano fatto i dieci gigabyte succhiati daidell'azienda ancora non si sa. Per mesi, dopo la scoperta del buco, ...

