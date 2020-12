Ferrari | Leclerc | ' L' incidente? È colpa mia'

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il rammarico per una inizio GP che se non ci fosse stato, poteva permettere a entrambi una gara interessante e anche un podio. È deluso Charlesper un errore di valutazione che lo ...

Formula 1, da Leclerc a Schumacher: tutti i piloti della Ferrari Driver Academy. FOTO #F1 #GpSakhir Russell in testa. Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen subito fuori dopo un contatto Ricci… F1, Gp Sakhir: vince Perez. Disastro Mercedes, Vettel 12°, Leclerc subito fuori #F1 | L'analisi del #SahkirGP del nostro Alberto Antonini F1, Gp Sakhir: vince Perez. Disastro Mercedes, Vettel 12°, Leclerc subito fuori

Charles Leclerc è stato penalizzato con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Abu Dhabi per aver causato l'incidente al via con Verstappen e Perez. Il monegas ...Oltre al ritiro, l'incidente innescato da Charles Leclerc al primo giro del Gran Premio di Sakhir gli costa anche una penalità in griglia ...