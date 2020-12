Alessandro Gassmann sale in cattedra (per e contro la TV)

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 6 dicembre 2020)Possono gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato risolvere i problemi di tutti i giorni dei giovani d’oggi? Dante, professore di filosofia di un liceo romano, interpretato da, è convinto di sì, ed è pronto a dimostrarlo in Un Professore, fiction le cui riprese sono partite nella Capitale lo scorso 30 novembre. Destinata a Rai1, la serie si ispira alla catalana Merlì, in onda su Tv3 per 3 stagioni dal 2015 al 2018. In Un Professore, nel ruolo di un docente il cui stile ricorda il celebre Professor Keating interpretato da Robin Williams in L’Attimo Fuggente, impiegherà dunque la filosofia per aiutare i suoi studenti ad affrontare i problemi della vita e a pensare liberamente attraverso metodi poco ortodossi, che divideranno le opinioni della ...