Ghirelli | “Palermo città meravigliosa | il mio augurio ai rosanero Vi presento la Lega Pro”

Leggi su mediagol

(Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Francesco.Il presidente dellaPro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo "Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza", eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo. Di seguito, le sue dichiarazioni."Stavamo meglio quando ci siamo incontrati per il primo corso perché non c'era l'obbligo di mantenere questo distanziamento sociale. Questa situazione davvero surreale ci pone in un momento di incertezza, qualcosa che mette in discussione anche la nostra esistenza. Sono molto ...