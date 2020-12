FOGGIA-PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo il maxi ciclo casalingo figlio dell’emergenza Covid-19, il PALERMO torna a giocare in trasferta.Domenica pomeriggio alle ore 14 andrà in scena FOGGIA-PALERMO, sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Rimasta in piedi grazie alla voglia di riscatto e alla doppietta messa a segno da Lorenzo Lucca contro la Viterbese, la compagine rosanero è reduce dal rocambolesco 3-3 maturato mercoledì pomeriggio fra le mura amiche del "Renzo Barbera". Una gara complicata, con i siciliani che hanno pagato a caro prezzo errori e amnesie.Roberto BOSCAGLIA e il suo staff, in occasione del match dello "Zaccheria", dovranno fare a meno ancora una volta di Corrado, Santana e Marong. Ma non solo; anche Almici, infatti, non partirà per FOGGIA. L'esperto esterno basso ex Hellas ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo il maxi ciclo casalingo figlio dell’emergenza Covid-19, iltorna a giocare in trasferta.Domenica pomeriggio alle ore 14 andrà in scena, sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Rimasta in piedi grazie alla voglia di riscatto e alla doppietta messa a segno da Lorenzo Lucca contro la Viterbese, la compagine rosanero è reduce dal rocambolesco 3-3 maturato mercoledì pomeriggio fra le mura amiche del "Renzo Barbera". Una gara complicata, con i siciliani che hanno pagato a caro prezzo errori e amnesie.Robertoe il suo staff, in occasione del match dello "Zaccheria", dovranno fare a meno ancora una volta di Corrado, Santana e Marong. Ma non solo; anche Almici, infatti, non partirà per. L'esperto esterno basso ex Hellas ...

