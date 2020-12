Coronavirus in Toscana: 41 morti, oggi 5 dicembre. E 769 nuovi contagi (Di sabato 5 dicembre 2020) i morti da Coronavirus in Toscana: oggi, 5 dicembre, sono 41, di cui 21 uomini e 20 donne, conetà media di 82 anni. Diminuiscono un po' i contagi: 769. L'età media dei casi odierni è di 49 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più). Complessivamente, i positivi da inizio pandemia sono 107.644 Leggi su firenzepost (Di sabato 5 dicembre 2020) idain, 5, sono 41, di cui 21 uomini e 20 donne, conetà media di 82 anni. Diminuiscono un po' i: 769. L'età media dei casi odierni è di 49 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più). Complessivamente, i positivi da inizio pandemia sono 107.644

