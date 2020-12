Conte assicura: 'Non cadrò sul Mes, il mio Governo guiderà la ricostruzione' (Di sabato 5 dicembre 2020) Nonostante il fronte del No all'interno dei M5s sia sempre più compatto, Giuseppe Conte - in un'intervista a Repubblica - blinda l'esecutivo: il Governo non cadrà sul Mes. "Il voto della prossima ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) Nonostante il fronte del No all'interno dei M5s sia sempre più compatto, Giuseppe- in un'intervista a Repubblica - blinda l'esecutivo: ilnon cadrà sul Mes. "Il voto della prossima ...

Moon13_me : @debufred @Open_gol “#Conte assicura che il governo non cade” Preoccupato il signorino...#Renzi agita le acque. Han… - Moon13_me : RT @Open_gol: «Cade il governo? Non mi importa nulla» dice un senatore grillino che agita il clima nella maggioranza, mentre il premier Con… - Open_gol : «Cade il governo? Non mi importa nulla» dice un senatore grillino che agita il clima nella maggioranza, mentre il p… - at_arnould : @Gigadesires @carmentpf Mattarella è affiliato a massoneria internazionale che vuole questa agenda, e lui si assicu… - 202020Giacomo : @AndFranchini chi ci assicura che siano tutti morti per il covid, chi crede a Conte ???? qualche comunista o grillino -

Ultime Notizie dalla rete : Conte assicura Conte sicuro, "Non cadrò sul Mes" News Mondo Il Premier assicura che il Mes non comprometterà la tenuta del governo

Il Mes non mette a rischio la tenuta del governo e durante il voto in Aula non ci sarà alcuna spaccatura: ne è convinto il Premier Conte.

Conte assicura: "Non cadrò sul Mes, il mio Governo guiderà la ricostruzione"

Il premier è sicuro che la riforma verrà approvata grazie alla svolta europeista del M5s: "Siamo in guerra con il virus, ma ora inizia la ricostruzione nel segno dell'Europa".

Il Mes non mette a rischio la tenuta del governo e durante il voto in Aula non ci sarà alcuna spaccatura: ne è convinto il Premier Conte.Il premier è sicuro che la riforma verrà approvata grazie alla svolta europeista del M5s: "Siamo in guerra con il virus, ma ora inizia la ricostruzione nel segno dell'Europa".