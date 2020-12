Catania-Cavese: 22 rossazzurri a disposizione di Gianluca Cristaldi (Di sabato 5 dicembre 2020) Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore Gianluca Cristaldi, domani alla guida del Catania in sostituzione di mister Raffaele, ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Cavese, in programma domenica 6 dicembre alle 15.00 allo stadio "Angelino Nobile" di Lentini e valevole per la quattordicesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Rientro in gruppo per Izco, Piccolo e Tonucci. Tra gli indisponibili Reginaldo, alle prese con un risentimento muscolare. rossazzurri già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo. Martedì, alle 15.00, l'inizio della preparazione in vista del match con la Viterbese, in calendario domenica 13 dicembre alle 15.00.Questi gli atleti a disposizione:PORTIERI32 Alessandro Confente12 Salvatore Della Valle1 Antonio ... Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020) Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore, domani alla guida delin sostituzione di mister Raffaele, ha convocato 22 giocatori per la sfida alla, in programma domenica 6 dicembre alle 15.00 allo stadio "Angelino Nobile" di Lentini e valevole per la quattordicesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Rientro in gruppo per Izco, Piccolo e Tonucci. Tra gli indisponibili Reginaldo, alle prese con un risentimento muscolare.già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo. Martedì, alle 15.00, l'inizio della preparazione in vista del match con la Viterbese, in calendario domenica 13 dicembre alle 15.00.Questi gli atleti a:PORTIERI32 Alessandro Confente12 Salvatore Della Valle1 Antonio ...

ItaSportPress : Catania-Cavese: 22 rossazzurri a disposizione di Gianluca Cristaldi - - SportSicilia : #Catania 22 convocati contro Cavese: Rosaia non recupera, out anche Reginaldo, tornano in gruppo Izco, Piccolo e Tonucci - CataniaunaFede : Verso Catania-Cavese: 22 rossazzurri a disposizione di Gianluca Cristaldi - MondoCatania : #calciocatania #catania #cavese #precedenti Catania-Cavese: quella volta che i rossazzurri - IAMCALCIOSALERN : Cavese: i convocati per la sfida con il Catania -