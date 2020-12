Atalanta, Gasperini: “Gomez riposa per l’Ajax. Da Ilicic voglio un segnale” (Di sabato 5 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa del centro sportivo Bortolotti di Zingonia per analizzare la sfida di domani contro l'Udinese valida per la 10^ giornata di Serie A. Il mister ha sciolto anche i dubbi di formazione relativi al Papu Gomez e Josip Ilicic.Udinese-Atalanta, parla Gasperinicaption id="attachment 1057053" align="alignnone" width="637" Gasperini (getty images)/caption"Quali saranno le soluzioni per ritrovare il successo in campionato? Le dobbiamo trovare in campo, le stiamo cercando e le stiamo trovando", ha detto Gasperini. "È diventato difficile giocare per noi con tre giocatori fuori dalla zona difensiva, stiamo adottando una soluzione che ci possa proteggere a centrocampo. Le occasioni ci sono state in tutte ... Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020) Gian Piero, tecnico dell', è intervenuto in conferenza stampa del centro sportivo Bortolotti di Zingonia per analizzare la sfida di domani contro l'Udinese valida per la 10^ giornata di Serie A. Il mister ha sciolto anche i dubbi di formazione relativi al Papu Gomez e Josip.Udinese-, parlacaption id="attachment 1057053" align="alignnone" width="637"(getty images)/caption"Quali saranno le soluzioni per ritrovare il successo in campionato? Le dobbiamo trovare in campo, le stiamo cercando e le stiamo trovando", ha detto. "È diventato difficile giocare per noi con tre giocatori fuori dalla zona difensiva, stiamo adottando una soluzione che ci possa proteggere a centrocampo. Le occasioni ci sono state in tutte ...

