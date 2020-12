X Factor 2020 | il meglio e il peggio della semifinale

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladi X, in onda ieri sera su Sky Uno, ha regalato alcune tra le migliori esibizioni dell'edizione, ma è costata anche uno scivolone mediatico e qualcuno: ecco ile il. Unadi Xche forse non ci saremmo aspettati, soprattutto dopo la turbolenta puntatascorsa settimana. E a proposito del terremoto che sembrava aver travolto per sempre il tavolo dei giudici appena 8 giorni fa: non v'è più traccia. Dispiace? Ai fini dello spettacolo (o forse più del trash) televisivo sì, come ha detto un Manuel Agnelli un po' imbavagliato, quello in fondo non è il loro show (ma sapeva di mentire: X, per sua natura, è lo spettacolo tanto dei concorrenti quanto dei ...