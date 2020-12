Tutti i look di Sabrina Ferilli a Tu si que vales (Di venerdì 4 dicembre 2020) Conclusosi l’appuntamento del sabato sera con Tu si que vales, ci è sembrato giusto riguardare le immagini di tutte le puntate e riproporvi i look di Sabrina Ferilli. L’attrice romana è stata una delle protagoniste più amate dal pubblico. Le sue gag con Maria De Filippi, le sue battute veraci, la spontaneità nei giudizi sono state molto apprezzate e commentate sui media. A tutto ciò si è aggiunta la scelta di outfit da sera che valorizzassero con eleganza il suo fisico. Se Belen Rodriguez ha puntato su abiti sexy dai dettagli strategici, Sabrina Ferilli ha scelto invece capi adatti ad una signora, ma grintosi e glamour. Nonostante le gonne (Sabrina non ha mai indossato pantaloni in puntata), non è mancato il suo coinvolgimento nelle performance di Tu si que ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Conclusosi l’appuntamento del sabato sera con Tu si que, ci è sembrato giusto riguardare le immagini di tutte le puntate e riproporvi idi. L’attrice romana è stata una delle protagoniste più amate dal pubblico. Le sue gag con Maria De Filippi, le sue battute veraci, la spontaneità nei giudizi sono state molto apprezzate e commentate sui media. A tutto ciò si è aggiunta la scelta di outfit da sera che valorizzassero con eleganza il suo fisico. Se Belen Rodriguez ha puntato su abiti sexy dai dettagli strategici,ha scelto invece capi adatti ad una signora, ma grintosi e glamour. Nonostante le gonne (non ha mai indossato pantaloni in puntata), non è mancato il suo coinvolgimento nelle performance di Tu si que ...

