La Gazzetta critica il Napoli | La qualificazione è a un passo | più per demerito della Real Sociedad

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilnon riesce ad andare più in là di un pareggio per 1-1 contro l’AZ e lascia quindi in sospeso il capitoloche si giocherà giovedì prossimo contro la. Proprio gli spagnoli, secondo ladello Sport, hanno già graziato gli azzurri pareggiando contro il RJieka Laora è a un, più però per. Infatti ilnon riesce a vincere in Olanda nonostante l’ottimo avvio con gol di Mertens e alla fine deve dire grazie alle ottime parate di Ospina – sventa pure un rigore – che evita la sconfitta. I baschi però si incartano in casa col Rijeka e ora nell’ultimo turno allo stadio Maradona basterà un pari ...