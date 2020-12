Inwit, Ferigo: “Piano torri smart per chiudere digital divide e sviluppare 5G” (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’adozione di torri “smart” più piccole e velocemente realizzabili e soluzioni “multi-operatore” potrebbero consentire di superare il digital divide e sviluppare il 5G ed altre tecnologie. E’ questa la ricetta proposta di Inwit, per sviluppare la rete di tlc italiana, facendo leva sulle risorse in arrivo dal Recovery Fund. E’ quanto ha spiegato il numero uno della società, Giovanni Ferigo, a DigitEconomy.24, dopo che Inwit ha di recente varato il nuovo piano industriale al 2024, che prevede 600 milioni di investimenti e 900 milioni di dividendi. Il piano di sviluppo – ha spiegato – incorpora una transizione dal ruolo di puro operatore del real estate infrastrutturale a operatore di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’adozione di” più piccole e velocemente realizzabili e soluzioni “multi-operatore” potrebbero consentire di superare ilil 5G ed altre tecnologie. E’ questa la ricetta proposta di, perla rete di tlc italiana, facendo leva sulle risorse in arrivo dal Recovery Fund. E’ quanto ha spiegato il numero uno della società, Giovanni, a DigitEconomy.24, dopo cheha di recente varato il nuovo piano industriale al 2024, che prevede 600 milioni di investimenti e 900 milioni dindi. Il piano di sviluppo – ha spiegato – incorpora una transizione dal ruolo di puro operatore del real estate infrastrutturale a operatore di ...

