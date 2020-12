Il centro di Roma 'sorvegliato speciale' per le feste per evitare assembramenti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le zone centrali di Roma, da Trastevere fino alle vie dello shopping saranno 'sorvegliate speciali' per il weekend, per il ponte dell'Immacolata e per tutte le festività natalizie. Riconfermato il ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le zone centrali di, da Trastevere fino alle vie dello shopping saranno 'sorvegliate speciali' per il weekend, per il ponte dell'Immacolata e per tutte le festività natalizie. Riconfermato il ...

matteosalvinimi : Questa mattina a Campagnano di Roma al Centro addestramento cani guida per ciechi di ANPVI Onlus (… - matteosalvinimi : #DisabilityDay, ora al Centro addestramento cani guida per ciechi di ANPVI Onlus a Campagnano di Roma. - virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - ilfoglio_it : [VIDEO] Così la street art aiuta a trasformare le città in musei a cielo aperto. E cambia anche il turismo - Gabrie… - globalistIT : Per evitare che si verifichino scene come questa... -

Ultime Notizie dalla rete : centro Roma Scritte su muri in centro Roma, denunciato writer Agenzia ANSA Didattica digitale efficace ha migliorato rapporti con famiglia

Roma, 4 dic. - Una didattica digitale efficace ha contribuito a migliorare i rapporti scuola-famiglia. E’ quanto emerge dall’Osservatorio ‘Ora di Futuro’, che ha affidato la valutazione dell'impatto s ...

Roma, rafforzati controlli vie dello shopping e zone movida

‘Sorvegliate speciali’ per il weekend, per il ponte dell’Immacolata e per tutte le festività le vie dello shopping della Capitale e le zone di ritrovo particolarmente frequentate. Riconfermato il disp ...

Roma, 4 dic. - Una didattica digitale efficace ha contribuito a migliorare i rapporti scuola-famiglia. E’ quanto emerge dall’Osservatorio ‘Ora di Futuro’, che ha affidato la valutazione dell'impatto s ...‘Sorvegliate speciali’ per il weekend, per il ponte dell’Immacolata e per tutte le festività le vie dello shopping della Capitale e le zone di ritrovo particolarmente frequentate. Riconfermato il disp ...