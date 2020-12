Grande Fratello Vip, diretta 4 dicembre: questa sera i vip decideranno se lasciare o proseguire il gioco (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Dentro o fuori: è arrivato il momento delle grandi decisioni. Intanto nella casa continuano le ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Dentro o fuori: è arrivato il momento delle grandi decisioni. Intanto nella casa continuano le ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - spaceplumee_ : RT @zorzi_gaia: Il tweet che ha fatto la storia del grande fratello. #gfvip - Far_977 : In tutto ció dovrei fare una pulizia delle persone che seguo, ho la home perennemente piena di commenti sul grande… - eliophilia : RT @xharrysfalls: Il grande fratello quest'anno è come quella serie che doveva finire alla terza stagione ma è arrivata alla decima ed ora… - MassiSilver : @Cami71Michele Mi sn espresso male intendevo che vengono criticati da chi fa il grande fratello che fa trash ben pe… -