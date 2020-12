Antonella Elia e la confessione su Pietro Delle Piane | “Difficile stargli lontano”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020)ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, un compito che condivide con Pupo, con cui spesso dissenta. Spesso pungente e in alcuni casi anche offensiva l’è consapevole di essere diretta, di rivelare la sua opinione anche quando può far soffrire, ma è un aspetto di sé che non riesce a gestire. In merito alle critiche che rivolge ai gieffini in corso,afferma che in alcuni casi si dispiace per quello che dice: “Non me ne pento, però già mentre parlo mi viene una grande ansia. Io non posso fare a meno di dire quello che credo e penso giusto, non sono politically correct, ma mi dispiace davvero se ferisco.”ha poi confermato a Diva e Donna di essere single, il rapporto con...