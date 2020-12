Torino, infortunio per Murru e Verdi: le loro condizioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Brutte notizie per Marco Giampaolo e il Torino in vista del derby di sabato alle ore 18 contro la Juve. Stop per Murru e Verdi Brutte notizie per Marco Giampaolo e per il Torino in vista del derby di sabato alle ore 18. Nell’ultimo allenamento si sono fermati sia Murru che Verdi. Le loro condizioni. «Murru ha terminato anzitempo l’odierna seduta, Verdi ha svolto solo terapie per un risentimento muscolare all’adduttore destro: le condizioni di entrambi verranno valutate domani prima dell’allenamento di rifinitura pomeridiano» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Brutte notizie per Marco Giampaolo e ilin vista del derby di sabato alle ore 18 contro la Juve. Stop perBrutte notizie per Marco Giampaolo e per ilin vista del derby di sabato alle ore 18. Nell’ultimo allenamento si sono fermati siache. Le. «ha terminato anzitempo l’odierna seduta,ha svolto solo terapie per un risentimento muscolare all’adduttore destro: ledi entrambi verranno valutate domani prima dell’allenamento di rifinitura pomeridiano» Leggi su Calcionews24.com

