Covid, Ippolito: “Chi l’ha avuto non deve vaccinarsi” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alfie Borromeo Chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha degli anticorpi naturali”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani e infettivologo del Comitato tecnico scientifico – intervenuto in diretta su “Radio anch’io” – in merito al vaccino contro il coronavirus che sarà disponibile nei prossimi mesi. “Semmai si dovrà controllare Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alfie Borromeo Chi ha giàilnon sivaccinare perché ha degli anticorpi naturali”. Lo ha detto Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani e infettivologo del Comitato tecnico scientifico – intervenuto in diretta su “Radio anch’io” – in merito al vaccino contro il coronavirus che sarà disponibile nei prossimi mesi. “Semmai si dovrà controllare Impronta Unika.

VittorioSgarbi : #covid Comunque, il vaccino russo è il più efficace di tutti: muoiono solo i dissidenti. @stampasgarbi @nino_ippolito - rtl1025 : ?? 'Chi ha avuto il #Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai do… - SkyTG24 : Coronavirus, Ippolito: “Chi ha già avuto il Covid non deve vaccinarsi” - massimo991 : RT @Tiziana_DR: Ippolito (Spallanzani) dice che chi ha avuto il covid non dovrà vaccinarsi perché ha sviluppato gli anticorpi, basta monito… - MisssFreedom : Burioni per essere trascinato in ulteriori polemiche e alimentare la guerra dei virology lancia la caccia al tesoro… -