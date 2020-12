Benevento, Caldirola sarà operato domani al menisco. Stop di 2 mesi (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ fissato a domani il giorno dell’intervento per Luca Caldirola, reduce dalla rottura del menisco esterno nella partita contro la Juventus. Il centrale difensivo si recherà a Roma, presso la clinica Mater Dei, dove verrà operato dal dottore Ezio Adriani. Subito dopo comincerà il periodo di riabilitazione che durerà circa due mesi. Foto: Sito uff. Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ fissato ail giorno dell’intervento per Luca, reduce dalla rottura delesterno nella partita contro la Juventus. Il centrale difensivo si recherà a Roma, presso la clinica Mater Dei, dove verràdal dottore Ezio Adriani. Subito dopo comincerà il periodo di riabilitazione che durerà circa due. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoFanta : ??#BENEVENTO: domani #Caldirola verrà operato per la rottura del menisco. Stop di 2 mesi. ?? - ParmaLiveTweet : Benevento, Caldirola out per il Parma: domani verrà operato - Max_Mogavero : #Benevento, l'infermeria non si svuota: sempre fermi Foulon, Viola e Iago Falque. Caldirola oggi raggiunge Roma in… - ottopagine : Benevento, Caldirola si opera venerdì #Benevento - GruppoEsperti : #Benevento, #Maggio e #Caldirola tornano a 2021 inoltrato #Fantacalcio -