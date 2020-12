Airola | ancora un decesso per covid | è la sesta vittima

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il Sannio piangeuna persona scomparsa a causa del-19. A dare l’annuncio sui profili social per la scomparsa di un uomo di terza età, è stato il sindaco di, Michele Napoletano. “piangeuna volta unadel. E’ la. Un abbraccio alla famiglia di Biagio Falzarano” si legge nel post. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Airola ancora

anteprima24.it

A 36 anni e’ la vittima piu’ giovane registrata in provincia di Benevento per le complicazioni dovute al covid- 19. Michele, sposato e con due figlie, di Airola, era ricoverato nel padiglione Santa Te ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...