Adolf Hitler eletto in Namibia. "Mio padre non sapeva chi fosse per questo mi ha chiamato così" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il nuovo consigliere distrettuale di Ompundha, nella regione di Oshana in Namibia, si chiama Adolf Hitler Uunona. Naturalmente, con un nome del genere non poteva non far parlare di sé e la sua storia l’ha ripresa la Bild. Come racconta il neo eletto, a decidere per quel nome è stato il padre e non per un richiamo al leader nazista. Anzi, “probabilmente non sapeva nemmeno che cosa avesse fatto Adolf Hitler, quello vero”. Anche perché la carriera di Uunona è stata incentrata a contrastare l’apartheid e da tempo membro dell’Organizzazione del popolo dell’Africa del Sud-Ovest (Swapo), di stampo socialista. Certamente, fa sapere il diretto interessato, non ha alcuna pretesa di “soggiogare Nashana” né tantomeno “il mondo” come era nelle intenzioni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il nuovo consigliere distrettuale di Ompundha, nella regione di Oshana in, si chiamaUunona. Naturalmente, con un nome del genere non poteva non far parlare di sé e la sua storia l’ha ripresa la Bild. Come racconta il neo, a decidere per quel nome è stato ile non per un richiamo al leader nazista. Anzi, “probabilmente nonnemmeno che cosa avesse fatto, quello vero”. Anche perché la carriera di Uunona è stata incentrata a contrastare l’apartheid e da tempo membro dell’Organizzazione del popolo dell’Africa del Sud-Ovest (Swapo), di stampo socialista. Certamente, fa sapere il diretto interessato, non ha alcuna pretesa di “soggiogare Nashana” né tantomeno “il mondo” come era nelle intenzioni ...

