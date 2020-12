SPAL-Pisa | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sabato 5 dicembre 2020 alle 14.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà, gara valida per la 10° giornata di campionato di Serie B. Nella scorsa giornata laha vinto 1 a 0 contro la Virtus Entella grazie al colpo di testa di Di Francesco su calcio d’angolo. Un risultato importante che ha permesso agli estensi di agganciare in classifica al secondo posto Empoli e Lecce, portandosi a -2 dalla capolista Salernitana. Per la squadra di Marino si tratta della quinta vittoria consecutiva in campionato. Ilinvece ha subito una sonora sconfitta per 4 a 1 in casa contro il Cittadella, complice anche l’espulsione di Benedetti. I toscani hanno ottenuto solo 7 punti in 9 partite e occupano la 15° posizione in classifica. A segno per gli ospiti Gargiulo, Ogungseye, Pavan, Idri e per i padroni di casa ...