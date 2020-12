Pompei sempre più ‘accessibile’ | le iniziative per la Giornata internazionale della disabilità

Leggi su dire

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) NAPOLI – Il Parco archeologico di Pompei in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità in programma domani, 3 dicembre, si propone, attraverso una serie di iniziative, di sottolineare e promuovere l’importanza dell’accesso al patrimonio culturale secondo i principi della massima inclusione di ciascun cittadino, senza limitazioni o distinzioni.Già nel 2016 Pompei era stato tra i primi siti archeologici ad introdurre il percorso ‘Pompei per tutti’, dedicato alle persone con difficoltà motorie. A differenza del passato, quando la possibilità di visitare in carrozzina il sito era limitata alle sole aree nei pressi dell’anfiteatro, con ‘Pompei per tutti’, di oltre 3km consente oggi di attraversare interamente la città archeologica dall’ingresso di Piazza Anfiteatro fino a Porta Marina, con accesso ai principali edifici. L’itinerario è stato percorso in più occasioni da alcuni testimonial d’eccezione che hanno lasciato al riguardo le loro testimonianze video e i loro consigli. Danilo Ragona e Luca Paiardi del Progetto Viaggio Italia, che hanno raccontato le loro diverse esperienze di viaggio nella rubrica ‘Viaggiatori in Carrozza‘ su Kilimangiaro di RaiTre e Maria Venditti, attiva nel mondo dell’innovazione sociale, della cooperazione e dell’associazionismo, e in particolare nella promozione dei diritti delle persone con disabilità nella rete FIish Onlus, e che collabora con ItaliAccessibile, blog impegnato sui temi dell’accessibilità legata al mondo del turismo, della cultura e dello sport.