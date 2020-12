Il tasso di positività continua a calare Ora è al 10% Oltre 20mila nuovi casi e 684 morti Boom di guariti | 38 740 nelle ultime 24 ore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ildiscende sotto il 10% (9,99%), ieri era al 10,6%. E’ il dato più confortante, insieme al calo dei ricoveri, che emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute, che, tuttavia, registra,24 ore, una leggera crescita deidi contagio (20.709 contro i 19.350 di ieri) legata a un netto incremento dei tamponi: 207.143 quelli processati in 24 ore (ieri erano stati effettuati 182.100). Si riducono, però, i decessi che scendono dai 785 di ieri ai 684 di oggi, per un totale di 57.045 vittime dall’inizio dell’epidemia.di: in 24 ore se ne registrano 38.740. In forte calo anche il dato degli attualmente positivi, con una riduzione di 18.715 unità, che porta il totale a 761.230. I positivi in ...