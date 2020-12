Gf Vip, perché Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno litigato? “Quanto stava con Monte…”, tutta la verità (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giulia Salemi ha fatto il suo ingresso, per la seconda volta, nella casa del Grande Fratello Vip solo qualche settimana fa, ma già ha fatto molto parlare di sé. Infatti, sembra che tra l’influencer e qualche altro coinquilino non scorra buon sangue, come abbiamo potuto vedere anche nelle ultime puntate. In particolare, pare che la gieffina abbia avuto in passato una brusca lite con Elisabetta Gregoraci nella villa in Sardegna di Flavio Briatore. Eppure, la showgirl non è l’unica con cui Giulia Salemi ha discusso prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, perché sembra che anche con Tommaso Zorzi ci sia stata una lite in passato. A rivelarlo è stato proprio l’ex protagonista di Riccanza: ecco cosa ha raccontato. Tommaso Zorzi rivela ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha fatto il suo ingresso, per la seconda volta, nella casa del Grande Fratello Vip solo qualche settimana fa, ma già ha fatto molto parlare di sé. Infatti, sembra che tra l’influencer e qualche altro coinquilino non scorra buon sangue, come abbiamo potuto vedere anche nelle ultime puntate. In particolare, pare che la gieffina abbia avuto in passato una brusca lite con Elisabetta Gregoraci nella villa in Sardegna di Flavio Briatore. Eppure, la showgirl non è l’unica con cuiha discusso prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip,sembra che anche conci sia stata una lite in passato. A rivelarlo è stato proprio l’ex protagonista di Riccanza: ecco cosa ha raccontato.rivela ...

