VIDEO | Parte la campagna #sulamascherina rivolta agli studenti siciliani

(Di martedì 1 dicembre 2020) PALERMO – “#sulamascherina” è l’hashtag che contraddistingue la campagna del Programma operativo del Fondo sociale europeo Sicilia, realizzata in collaborazione con l’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale nell’ambito della programmazione 2014-2020, per incentivare l’uso della mascherina tra gli studenti siciliani. L’obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare gli studenti all’uso della mascherina come precauzione indispensabile per limitare la diffusione del Covid-19: “Perché il virus è ancora tra noi – recita lo spot – e dai nostri comportamenti dipende la salute di tutti”. Il video illustra come indossare la mascherina in sicurezza e come usarla correttamente, spiegando che è importante farlo per proteggere la propria salute e quella degli altri. Lo spot, attraverso un linguaggio semplice, adatto anche ai più piccoli, invita ad indossare la mascherina anche quando si mantiene la distanza di almeno un metro da altre persone e ricorda, inoltre, di curare l’igiene delle mani.