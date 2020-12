Sequestro di una tonnellata di droga, otto arresti: gruppo criminale attivo a Polignano a Mare Operazione della Guardia di finanza tra Puglia e Lombardia: ingente sequestro anche di sigarette (Di martedì 1 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle prime luci dell’alba, al termine di una complessa attività investigativa nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di tabacchi lavorati esteri coordinata dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Bari, 70 militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione in Puglia e Lombardia ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di 8 soggetti, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale. In particolare, i destinatari della misura cautelare in carcere sono: 1) C.V.M. cl. ’61, detto “Camposanto”; 2) C.A. cl. ‘92; 3) M.M. cl. ’65, detto “Mario G.”; 4) L.G. cl. ’66, detto “Pinuccio U’ Fornar”. Invece, i soggetti nei cui confronti sono stati disposti ... Leggi su noinotizie (Di martedì 1 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Dalle prime luci dell’alba, al termine di una complessa attività investigativa nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di tabacchi lavorati esteri coordinata dalla ProcuraRepubblica – D.D.A. di Bari, 70 militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione inad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di 8 soggetti, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale. In particolare, i destinatarimisura cautelare in carcere sono: 1) C.V.M. cl. ’61, detto “Camposanto”; 2) C.A. cl. ‘92; 3) M.M. cl. ’65, detto “Mario G.”; 4) L.G. cl. ’66, detto “Pinuccio U’ Fornar”. Invece, i soggetti nei cui confronti sono stati disposti ...

AzzurraBarbuto : RT @AzzurraBarbuto: @carlogubi Non esistono simili attenuanti.Nel pezzo parlo di stupro, sevizie e sequestro di persona. Il fatto che io ab… - AzzurraBarbuto : @carlogubi Non esistono simili attenuanti.Nel pezzo parlo di stupro, sevizie e sequestro di persona. Il fatto che i… - telecitynews24 : ?? TORINO: SEQUESTRATE 150 TONNELLATE DI PRODOTTI ALIMENTARI ?? Una vasta operazione della Guardia di Finanza ??… - popgiornale : RT @popgiornale: Da un sequestro di materiale pornografico minorile operato in un appartamento di Torino la Polizia Postale si è spostata s… - popgiornale : Da un sequestro di materiale pornografico minorile operato in un appartamento di Torino la Polizia Postale si è spo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestro una Como, nel capannone una mega serra di marijuana: sequestro da un milione di euro Corriere Milano “Sacco di Palermo”, sequestro da 150 milioni al costruttore Francesco Zummo

La Direzione investigativa antimafia di Palermo, su disposizione della Corte di Appello del capoluogo siciliano, ha eseguito un sequestro e contestuale ...

La Guardia di Finanza sequestra oltre 13mila cd e dvd contraffatti al mercato ‘fera o’ luni’

Il pronto intervento dei militari permetteva il sequestro dell’intera merce contenuta nelle numerose scatole di cartone rinvenute, talune abilmente occultate dal gestore “dell’impresa illecita”, una r ...

La Direzione investigativa antimafia di Palermo, su disposizione della Corte di Appello del capoluogo siciliano, ha eseguito un sequestro e contestuale ...Il pronto intervento dei militari permetteva il sequestro dell’intera merce contenuta nelle numerose scatole di cartone rinvenute, talune abilmente occultate dal gestore “dell’impresa illecita”, una r ...