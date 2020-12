Lazio, dal rischio fallimento ai successi: l’evoluzione del bilancio nella gestione Lotito (Di martedì 1 dicembre 2020) Estate 2004, la preoccupazione dilagava tra i tifosi della Lazio. La storica società biancoceleste era senza proprietario e vicina al fallimento a causa di ingenti debiti. La svolta è arrivata il 19 luglio di quell’anno, quando Claudio Lotito rilevò il club per una cifra vicina ai 18 milioni, facendosi carico del debito accumulato dalla precedente gestione e corrispondente a circa 150 milioni di euro. All’epoca Lotito non era il vulcanico presidente diventato oggi uno dei più influenti nel panorama calcistico italiano, ma un oculato e schivo imprenditore romano con le idee ben chiare. Così ottenne, grazie al cosiddetto Decreto salva-calcio approvata dal governo Berlusconi, la rateizzazione in 23 anni del debito pregresso con l’Agenzia delle Entrate. Inizia così la gestione dell’attuale ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Estate 2004, la preoccupazione dilagava tra i tifosi della. La storica società biancoceleste era senza proprietario e vicina ala causa di ingenti debiti. La svolta è arrivata il 19 luglio di quell’anno, quando Claudiorilevò il club per una cifra vicina ai 18 milioni, facendosi carico del debito accumulato dalla precedentee corrispondente a circa 150 milioni di euro. All’epocanon era il vulcanico presidente diventato oggi uno dei più influenti nel panorama calcistico italiano, ma un oculato e schivo imprenditore romano con le idee ben chiare. Così ottenne, grazie al cosiddetto Decreto salva-calcio approvata dal governo Berlusconi, la rateizzazione in 23 anni del debito pregresso con l’Agenzia delle Entrate. Inizia così ladell’attuale ...

