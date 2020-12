Gualtieri: 'L'accordo dell'Eurogruppo sul Mes è strategico' (Di lunedì 30 novembre 2020) E' in corso l'audizione in Parlamento del ministro dell'Economia Gualtieri sulla riforma del Mes di cui si occuperà oggi l'Eurogruppo. La sua modifica è una 'opportunità' e l'accordo è 'strategico' ha ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 novembre 2020) E' in corso l'audizione in Parlamento del ministro'Economiasulla riforma del Mes di cui si occuperà oggi l'. La sua modifica è una 'opportunità' e l'è '' ha ...

borghi_claudio : Non ho parole. Ma lo state sentendo gualtieri? Sta vantando come successi tutte le trappole per l'Italia contenute… - StefanoCeccanti : @GermanaMazzei il ministro Gualtieri ha spiegato stamani le linee dell'accordo, di buio non c'è niente, segua i tweet di @davcarretta - patriziafrezzat : RT @borghi_claudio: Non ho parole. Ma lo state sentendo gualtieri? Sta vantando come successi tutte le trappole per l'Italia contenute nel… - babyspettri : RT @borghi_claudio: Non ho parole. Ma lo state sentendo gualtieri? Sta vantando come successi tutte le trappole per l'Italia contenute nel… - Fusillide : RT @ROBYBOX: Gualtieri eurogruppo “accordo su MES strategico per stabilità, sull’uso deciderà il Parlamento” (cit. Corriere della Sera)?? In… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri accordo HTTP/1.1 Server Too Busy