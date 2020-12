Gattuso, Diego e Covid: «C’è aria di lutto, ma bisogna stare attenti» – VIDEO (Di lunedì 30 novembre 2020) Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al San Paolo contro la Roma. Le sue parole Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al San Paolo contro la Roma. Le sue parole. «bisogna fare molta attenzione, è successa una tragedia. Uno dei più grandi della storia di questa città, ma tutti abbiamo il dovere di far”e le cose fatte bene. C’è una popolazione che a livello imprenditoriale non attraversa un buon momento, ma spero che il buon senso prevalga sempre su tutto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Rino, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al San Paolo contro la Roma. Le sue parole Rino, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al San Paolo contro la Roma. Le sue parole. «fare molta attenzione, è successa una tragedia. Uno dei più grandi della storia di questa città, ma tutti abbiamo il dovere di far”e le cose fatte bene. C’è una popolazione che a livello imprenditoriale non attraversa un buon momento, ma spero che il buon senso prevalga sempre su tutto» Leggi su Calcionews24.com

Subito dopo la grande vittoria per 4-0 contro la Roma, Gennaro Gattuso ha commentato i tanti tributi del popolo partenopeo a Diego Armando Maradona, invitando le persone ad un maggiore buonsenso.

Il Napoli vince, nel segno di Maradona

