F1, come sta Romain Grosjean dopo lo spaventoso incidente? Nella prossima corsa al suo posto Pietro Fittipaldi (Di lunedì 30 novembre 2020) Romain Grosjean , ancora ricoverato in ospedale dopo lo spaventoso incidente di ieri nel Gp del Bahrain, sarà sostituito Nella prossima gara da un 'nipote d'arte', Pietro Fittipaldi . Ecco le ultime ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020), ancora ricoverato in ospedalelodi ieri nel Gp del Bahrain, sarà sostituitogara da un 'nipote d'arte',. Ecco le ultime ...

borghi_claudio : Non ho parole. Ma lo state sentendo gualtieri? Sta vantando come successi tutte le trappole per l'Italia contenute… - FBiasin : Qua e là si legge: “All’#Inter è difficile lavorare”. Una proprietà che: - ha investito come poche. - esaudisce al… - borghi_claudio : @DavideHaxis Succede che vogliono evitare di votare sul MES come sta accadendo da secoli e intanto giuseppi e gualt… - zorogat : @ldv_ldv \1 Quell'uomo (Galli) sta abusando di una visibilità pubblica MOSTRUOSA, estendendo le sue indubbie capaci… - nientediniente1 : RT @borghi_claudio: Non ho parole. Ma lo state sentendo gualtieri? Sta vantando come successi tutte le trappole per l'Italia contenute nel… -