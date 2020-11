Emma Marrone | la drastica scelta sui figli | “Non ne voglio ora | ecco perché”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 30 novembre 2020)si confessa a Il Messaggeroha deciso che, almeno per il momento non vuole al mettere al mondo dei. A confidarlo è la stessa la stessa ex allieva di Amici di Maria De Filippi nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Messaggero. Al giornalista, la cantante salentina ha parlato della sua vita professionale e privata, facendo un punto della situazione. Per quanto riguarda quella lavorativa prosegue a vele spiegate. Infatti, da qualche settimana la 36enne è uno dei giudici di X Factor 2020. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex fidanzata di Stefano De Martino suie la suadi essere single. La cantante salentina e l’ipotesiIntervistata da Il Messaggero, parlando del ...