DAYDREAMER da gennaio arriva in prima serata al giovedì (Di lunedì 30 novembre 2020) Le avventure di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) ritornano in prima serata. Da gennaio, DAYDREAMER – Le Ali Del Sogno avrà infatti una serata tutta sua nel prime time di Canale 5. Una sorpresa che farà felici i fan della telenovela turca. Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di martedì 1° dicembre 2020 Stando ai palinsesti invernali resi noti da Publitalia, DAYDREAMER andrà in onda ogni giovedì sera dalle 21.30 alle 24.00 circa. La data più probabile, tenendo conto anche delle festività natalizie, sembra essere quella di giovedì 14 gennaio, settimana in cui prenderanno il via anche altre fiction in prima serata (tra cui la tanto attesa Made in Italy, già ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 30 novembre 2020) Le avventure di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) ritornano in. Da– Le Ali Del Sogno avrà infatti unatutta sua nel prime time di Canale 5. Una sorpresa che farà felici i fan della telenovela turca. Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di martedì 1° dicembre 2020 Stando ai palinsesti invernali resi noti da Publitalia,andrà in onda ognisera dalle 21.30 alle 24.00 circa. La data più probabile, tenendo conto anche delle festività natalizie, sembra essere quella di14, settimana in cui prenderanno il via anche altre fiction in(tra cui la tanto attesa Made in Italy, già ...

