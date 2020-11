Parigi | la figlia fotoreporter di Carlo Calenda colpita al volto in un sit-in Lui | «Daje | sei tosta»

Corriere : Calenda, la figlia Tay ferita dalla polizia durante un sit-in E lui twitta: «Daje, sei tosta» - IlCastiga : @ImolaOggi Cazzo ci faceva sua figlia in mezzo ai riottosi a Parigi? - Massimo08530892 : RT @ImolaOggi: Calenda: 'mia figlia malmenata dalla polizia mentre manifestava a Parigi' - francobus100 : Calenda, la figlia Tay ferita dalla polizia durante un sit-inE lui twitta: «Daje, sei tosta» - fa526364 : RT @ImolaOggi: Calenda: 'mia figlia malmenata dalla polizia mentre manifestava a Parigi' -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi figlia

«E io responno, co parole accorte So' lacreme d'ammore e non è acqua» (Fenesta vascia, autore ignoto) * * * Che l'Ottocento sia stato il secolo d'oro ...Carlo Calenda, figlia fotoreporter Tay ferita durante manifestazione a Parigi. "Tosta come l'acciaio", scrive su Twitter pubblicando foto del colpo subito.