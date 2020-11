Riapertura delle scuole, spunta una data: il 7 gennaio. Ma nelle zone gialle alcune classi delle superiori potrebbero rientrare già a dicembre (Di sabato 28 novembre 2020) Una conferma, anche se ancora poco netta, è arrivata da Stefano Bonaccini. Il presidente dell’Emilia Romagna ai microfoni del Tgr regionale ha spiegato: «Penso che si aprirà ai primi di gennaio perché la quasi totalità delle regioni preferisce così. La cosa che a me interessa non è qualche settimana in più o in meno, a me interessa che al più presto i nostri ragazzi, gli studenti, tornino a scuola». Parole che si sommano a quelle riportate dall’Ansa. Una serie di fonti della maggioranza avrebbero confermato all’agenzia di stampa che il governo non avrebbe ancora preso una decisione sulla scuola in questa seconda ondata di Coronavirus ma l’orientamento sarebbe quello di cominciare il 7 gennaio. L’idea quindi è quella di lasciare passare le vacanze di Natale per evitare che i ragazzi tornino a scuola ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) Una conferma, anche se ancora poco netta, è arrivata da Stefano Bonaccini. Il presidente dell’Emilia Romagna ai microfoni del Tgr regionale ha spiegato: «Penso che si aprirà ai primi diperché la quasi totalitàregioni preferisce così. La cosa che a me interessa non è qualche settimana in più o in meno, a me interessa che al più presto i nostri ragazzi, gli studenti, tornino a scuola». Parole che si sommano a quelle riportate dall’Ansa. Una serie di fonti della maggioranza avrebbero confermato all’agenzia di stampa che il governo non avrebbe ancora preso una decisione sulla scuola in questa seconda ondi Coronavirus ma l’orientamento sarebbe quello di cominciare il 7. L’idea quindi è quella di lasciare passare le vacanze di Natale per evitare che i ragazzi tornino a scuola ...

